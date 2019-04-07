Генсек ООН и президент Армении обсудили урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

В рамках проходящего в Иордании регионального форума Всемирной экономической конференции генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш обсудил урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как передает армянские СМИ, генсек ООН приветствовал встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вене.

А.Гутерриш и А.Саркисян осуществили обмен мнениями касательно путей урегулирования конфликта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал первую встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоялась 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).(Report)

| 2019-04-07T09:40:57+00:00 7 апреля 2019, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss