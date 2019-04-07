Генсек ООН и президент Армении обсудили урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

В рамках проходящего в Иордании регионального форума Всемирной экономической конференции генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш обсудил урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как передает армянские СМИ, генсек ООН приветствовал встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вене.

А.Гутерриш и А.Саркисян осуществили обмен мнениями касательно путей урегулирования конфликта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал первую встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоялась 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).(Report)