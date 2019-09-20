Генсек ОИС обеспокоен заявлением премьер-министра Армении

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед Аль-Усаймин выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность посещением премьер-министром Армении оккупированных территорий Азербайджана 5 августа этого года и озвученным там заявлением, сообщили Report в МИД Азербайджана.

«Генеральный секретарь отметил, что это заявление руководства Армении и действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, являются игнорированием принципов международного права, позиции международного сообщества и угрозой миру и безопасности в регионе. Ссылаясь на положения Устава ООН и ОИС по мирному урегулированию конфликта, Хельсинкский Заключительный акт, резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года, различные резолюции ОИС, генсек призвал Республику Армения к мирным переговорам с Азербайджанской Республикой на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН для мирного урегулирования конфликта», — сообщили в МИД Азербайджана.