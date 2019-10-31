Генсек ОБСЕ указал на необходимость мер по укреплению доверия между Баку и Ереваном

ОБСЕ удовлетворены фактом, что Баку и Ереван сохраняют стабильную ситуацию в сфере безопасности в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Я могу сказать, что динамика переговорного процесса немного замедлилась, но тем не менее мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая планируется на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, придаст новую динамику этому процессу», — заявил Т.Гремингер.

По его словам, ОБСЕ удовлетворена фактом, что стороны конфликта сохраняют стабильную ситуацию в сфере безопасности.

«Это очень важно, поскольку жизнь людей по обе стороны контактной линии, конечно, должны сохраняться — это касается как военных, так и гражданского населения», — подчеркнул генсек ОБСЕ.

Он указал на необходимость мер по укреплению доверия.

«Некоторые из них были уже реализованы, такие как создание прямой контактной линии между Ереваном и Баку. Это все должно принести положительные результаты. По ряду моментов переговоры не продвигаются в том, что касается обмена заложниками и взаимных визитов журналистов. Я надеюсь, что вскоре мы сможем перейти к реализации этих мер укрепления доверия», — резюмировал Т. Гремингер.