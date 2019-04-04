Генсек НАТО заявил, что Германия должна и дальше увеличивать расходы на оборону

Германия начала увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать еще больше. Об этом, как передает ТАСС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО.

«Хорошая новость в том, что Германия начала увеличивать расходы на оборону», — отметил он. «Я продолжаю призывать Германию расходовать еще больше», — отметил он.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в том числе ФРГ, заветной цифры не достигнет. Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это власти ФРГ.