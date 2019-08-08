Генсек НАТО заверил, что альянс не обещал России не расширяться на восток

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил журналистов, что Североатлантический альянс как организация не обещал СССР и России не расширяться на восток, однако ничего не сказал об обещаниях, которые давали лидеры США и ФРГ советскому руководству. Об этом он заявил в среду в ходе визита в Австралию, текст речи Столтенберга распространила пресс-служба НАТО.

«Я могу гарантировать, могу заверить, что НАТО не давала такого обещания (не принимать государства Восточной Европы, расширяясь на восток — прим. ТАСС). В НАТО все решения принимаются консенсусом, поэтому, чтоб дать такие обещания России, все страны НАТО должны были собраться вместе и принять такое решение, и я могу заверить, что подобной встречи никогда не было», — заявил он.

| 2019-08-07T21:54:45+00:00 8 августа 2019, 05:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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