Генсек НАТО встретился с президентом Украины

В Брюсселе прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Согласно информации, в ходе переговоров президент Украины поблагодарил НАТО и Йенса Столтенберга лично за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны.

Петр Порошенко подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе.

| 2019-05-14T01:15:06+00:00 14 мая 2019, 04:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss