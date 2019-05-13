Генсек НАТО встретился с президентом Украины

В Брюсселе прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Согласно информации, в ходе переговоров президент Украины поблагодарил НАТО и Йенса Столтенберга лично за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны.

Петр Порошенко подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе.