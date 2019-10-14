Генсек НАТО рассказал о рисках военной операции Турции в Сирии

«Я поделился с ними моей серьезной озабоченностью продолжающейся операцией в Сирии и рисками дальнейшей дестабилизации в регионе, эскалации напряженности и еще большими страданиями людей», — отметил глава НАТО.

Он также заявил, что ожидает, что Турция будет действовать скоординированно с другими союзниками НАТО. «Я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно и скоординировано с другими союзниками, чтобы мы смогли сохранить достижения в борьбе с нашим общим врагом – «ДАИШ»*, — сказал Столтенберг.(РИА Новости)