Генсек НАТО рассказал о рисках военной операции Турции в Сирии

 Операция, проводимая Турцией в Сирии, увеличивает риски дальнейшей нестабильности в регионе и человеческих страданий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на 65-й парламентской сессии Североатлантического альянса в Лондоне.
Глава НАТО отметил, что в ходе своей встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и министрами страны на прошлой неделе в Стамбуле он выразил свою серьезную обеспокоенность ситуацией в Сирии.
«Я поделился с ними моей серьезной озабоченностью продолжающейся операцией в Сирии и рисками дальнейшей дестабилизации в регионе, эскалации напряженности и еще большими страданиями людей», — отметил глава НАТО.
Он также заявил, что ожидает, что Турция будет действовать скоординированно с другими союзниками НАТО. «Я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно и скоординировано с другими союзниками, чтобы мы смогли сохранить достижения в борьбе с нашим общим врагом – «ДАИШ»*, — сказал Столтенберг.(РИА Новости)
| 2019-10-14T16:18:37+00:00 14 октября 2019, 20:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss