Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии

«Черноморский регион важен для НАТО… Мы работаем с нашим партнерами — как с Грузией, так и с Украиной — в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки», — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе перед началом министерских переговоров.