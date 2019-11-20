Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу предоставить ресурсы для увеличения помощи Украине и Грузии, отметив, что регион Черного моря важен для альянса.
«Черноморский регион важен для НАТО… Мы работаем с нашим партнерами — как с Грузией, так и с Украиной — в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки», — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе перед началом министерских переговоров.
Он также добавил, что НАТО «поддерживает Грузию на ее пути к членству в альянсе». «Цель присутствия НАТО в Грузии – помочь ей модернизировать ее институты безопасности и обороны», — заключил генсек альянса.
| 2019-11-20T17:56:29+00:00 20 ноября 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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