Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу предоставить ресурсы для увеличения помощи Украине и Грузии, отметив, что регион Черного моря важен для альянса.
«Черноморский регион важен для НАТО… Мы работаем с нашим партнерами — как с Грузией, так и с Украиной — в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки», — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе перед началом министерских переговоров.
Он также добавил, что НАТО «поддерживает Грузию на ее пути к членству в альянсе». «Цель присутствия НАТО в Грузии – помочь ей модернизировать ее институты безопасности и обороны», — заключил генсек альянса.