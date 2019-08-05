Генсек НАТО признал растущее технологическое лидерство Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай быстро становится одним из технологических лидеров в мире, а инвестиции Пекина в военные возможности представляют вызовы, подход к которым предстоит выработать.
«Рост роли и влияния Китая является еще одним признаком увеличивающейся глобальной конкуренции. Китай быстро становится одним из технологических лидеров во многих сферах», — сказал он, выступая перед студентами в Новой Зеландии, куда прибыл с рабочим визитом. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
По его словам, «экономический рост Китая представляет большую экономическую возможность для всех стран». Он отметил, что европейские страны торгуют с Китаем, компании тесно работают с этой страной, но «рост Китая представляет не только возможности, но также и вызовы».