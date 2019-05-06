Генсек НАТО передал опасения насчет покупки Анкарой С-400 президентам США и Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что он передал свои опасения насчет приобретения Анкарой российских зенитных ракетных (ЗРС) С-400 президентам Турции и США Тайипу Эрдогану и Дональду Трампу. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Сегодня я провел переговоры с Эрдоганом, несколько недель назад также поговорил с Трампом. Позиции Турции ясна, но я передал им свои опасения по теме приобретения С-400. Я ему также сообщил, что другие [системы ПВО] не будут работать внутри системы НАТО, — подчеркнул Столтенберг. — Переговоры Анкары и Вашингтона по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot нас обнадеживают. НАТО также прикладывает усилия для разрешения разногласий между Турцией и США».

Генсек альянса также выразил обеспокоенность возможными американскими санкциями в отношении республики из-за поставок российских С-400. «Если решение не будет найдено, то от этого проиграют все, в том числе и НАТО», — добавил он.

| 2019-05-06T22:47:48+00:00 7 мая 2019, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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