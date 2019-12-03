Генсек НАТО оспорил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вслед за президентом США Дональдом Трампом оспорил заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса.

«Я не согласен. Если посмотреть на НАТО — мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.

«Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО», — указал генсек альянса.

По его словам, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов. (РИА Новости)

| 2019-12-03T17:27:43+00:00 3 декабря 2019, 17:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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