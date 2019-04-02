Генсек НАТО использует опыт Норвегии в отношениях с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг использует опыт Норвегии времен холодной войны в вопросе отношений альянса с Россией и намерен быть твердым в диалоге с РФ. Об этом он заявил во вторник в интервью агентству ТТ.

«Сотрудничать с Россией можно, только нужно быть твердым, держаться вместе и не смешивать диалог со слабостью. Так поступала Норвегия в годы холодной войны, и на севере мы сотрудничали в области энергетики, рыболовства, обороны и разделу Баренцева моря, — отметил Столтенберг. — Норвежский опыт я принес в НАТО, поскольку я искренне верю, что мы должны избежать новой холодной войны и новой гонки вооружений. И тогда нам надо разговаривать с Россией».

Глава альянса не видит непосредственной угрозы военного нападения на какую-либо из стран НАТО.