Генсек Лиги арабских государств назвал катастрофой «арабскую весну»

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что так называемая «арабская весна» привела к войнам и столкновениям и стала катастрофой.

«Арабские страны не несут полную ответственность за произошедшее в последние 10 лет. То, что европейцы называют «арабской весной», я называю катастрофой. К сожалению, это не весна. Это катастрофа — то, что мы видим в Сирии, Ливии, Йемене, во многих других регионах арабского мира», — сказал Ахмед Абуль Гейт, выступая на четвертом европейско-арабском саммите.

«В той степени, в какой арабский мир несет ответственность за происшедшее, в такой же степени – я могу это утверждать – внешнее вмешательство создало ситуацию, от которой мы страдаем все, и арабы, и европейцы, особенно в Южной Европе», — сказал он.

Генсек ЛАГ выступал на арабском языке, но, когда говорил об «арабской весне», перешел на английский язык.

Ахмед Абуль Гейт обратил также внимание на палестинскую проблему.