Генсек Еврокомиссии Мартин Селмайр ушел в отставку

Генеральный секретарь Еврокомиссии (ЕК), который считается в Брюсселе серым кардиналом европейской политики, ушел в отставку и назначен на временную должность советника главы ЕК. Об этом сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Еврокомиссия приняла решение назначить Мартина Селмайра временным советником в генеральном секретариате Еврокомиссии, в этой должности он будет продолжать консультировать председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по вопросам стратегической важности», — сказала она. Его функции временно переданы его заму — Илзе Юхансон.

Как уточнил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в Еврокомиссии нового созыва под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая начнет работу с 1 ноября, Селмайр «отправится представителем ЕК в Австрию».

Бывший глава кабинета Юнкера был назначен на главную административную должность ЕС 1 января 2018 года прямым указанием главы ЕК в обход существующей конкурсной процедуры, что вызвало серьезный скандал в Брюсселе, однако не привело к его смещению с должности. Назначение Селмайра на этот пост формализировало то огромное влияние на европейскую политику, которую он приобрел с момента прихода в ЕК Юнкера. В европейских СМИ его называли не иначе как «мозговым центром Еврокомиссии» и «Распутиным Юнкера».