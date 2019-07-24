Генсек Еврокомиссии Мартин Селмайр ушел в отставку

Генеральный секретарь Еврокомиссии (ЕК), который считается в Брюсселе серым кардиналом европейской политики, ушел в отставку и назначен на временную должность советника главы ЕК. Об этом сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Еврокомиссия приняла решение назначить Мартина Селмайра временным советником в генеральном секретариате Еврокомиссии, в этой должности он будет продолжать консультировать председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по вопросам стратегической важности», — сказала она. Его функции временно переданы его заму — Илзе Юхансон.

Как уточнил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в Еврокомиссии нового созыва под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая начнет работу с 1 ноября, Селмайр «отправится представителем ЕК в Австрию».

Бывший глава кабинета Юнкера был назначен на главную административную должность ЕС 1 января 2018 года прямым указанием главы ЕК в обход существующей конкурсной процедуры, что вызвало серьезный скандал в Брюсселе, однако не привело к его смещению с должности. Назначение Селмайра на этот пост формализировало то огромное влияние на европейскую политику, которую он приобрел с момента прихода в ЕК Юнкера. В европейских СМИ его называли не иначе как «мозговым центром Еврокомиссии» и «Распутиным Юнкера».

| 2019-07-24T16:24:02+00:00 24 июля 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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