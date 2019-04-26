Генсек АФФА: Судя по всему, Аяз Гулиев хочет связать свою судьбу со сборной России

Как Генсек АФФА Эльхан Мамедов высказался о последних скандальных событиях в России, связанных с футболистами, а также поддержал потенциальный переход Аяза Гулиева в азербайджанскую сборную.

«У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались. Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России. Что касается недавнего инцидента, который произошел с Аязом – он не должен допускать таких эмоциональных взрывов. Дело Кокорина и Мамаева в данном случае – пример», — заявил Мамедов.

В Азербайджане такое дело возможно?

К счастью, у нас такой ситуации не было. Думаю, их случай – индивидуальный. Очень жаль, что это произошло с такими футболистами. Это игроки, на которых смотрят дети, у нас тоже многие болеют за сборную России. Я им желаю, чтобы черная полоса закончилась. Но они ее создали сами себе. (СЭ)

| 2019-04-26T15:49:28+00:00 26 апреля 2019, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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