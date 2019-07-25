Генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена

Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что об этом свидетельствуют показания уехавшего из СССР Льва Парнаса. Он заявил, что вместе с Игорем Фруманом играл роль посредника между адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани и чиновниками на Украине.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал допросить сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера относительно получения денег от компании экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которого подозревают в отмывании преступных доходов.

| 2019-07-25T07:53:47+00:00 25 июля 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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