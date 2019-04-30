Генпрокурор взял под контроль смертельный случай в частной больнице в Азербайджане

Генпрокурор Закир Гаралов взял под контроль смертельный случай в частной больнице в городе Мингячевир, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Из-за смерти жителя города Мингячевир Меджнуна Мамедова в результате халатного отношения врачей частной медицинской диагностической клиники «Шафа» и публичного юридического лица Мингячевирской городской центральной больницы Госагентства по обязательному медицинскому страхованию брат покойного Ахмед Мамедов обратился в Мингячевирскую городскую прокуратуру. Обращение рассматривается.

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики обратился в министерство здравоохранения для привлечения к процессу высококвалифицированных специалистов в целях проведения полного, тщательного и беспристрастного расследования и выяснения, был ли Меджнуну Мамедову поставлен правильный диагноз, оказано ли лечение в соответствии с поставленным диагнозом.

| 2019-04-30T20:40:51+00:00 30 апреля 2019, 23:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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