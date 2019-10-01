Генпрокурор выразил отношение делу Рафаэля Джабраилова

Дело депутата Рафаэля Джабраилова пока рассматривается в суде в рамках гражданского законодательства. Если суд сочтет, что в деле есть признаки мошенничество, то прокуратура проведет уголовное расследование в отношении него. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Закир Гаралов в беседе с журналистами, сообщает «Туран».

При этом он указал, что Джабраилов написал заявление об отказе от депутатского мандата и его полномочия будут прекращены после решения ЦИК.

Гаралов коснулся также и дела бывшего зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы, заявив, что некое НПО обратилось в прокуратуру с призывом расследовать насилие Гахраманлы против супруги и дочери.

«Безусловно, в первую очередь, необходимо изучить официальную позицию пострадавших — супруги и малолетней дочери бывшего зампреда ПНФА, после чего будет принято решение в рамках закона», — заявил Гаралов.