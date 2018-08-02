Генпрокурор Украины сообщил об окончании следствия по делу Савченко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об окончании следствия по делу депутата Верховной рады Юрий Луценко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. В ходе следствия получены «все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы» с использованием оружия из самопровозглашенной «ДНР», заявил Луценко на брифинге в четверг, 2 августа.

В настоящее время, по его словам, продолжается ознакомление подозреваемых и их адвокатов с материалами следствия. Генпрокурор выразил надежду, что суд может начаться и войти «в активную фазу» уже в текущем году.

По его словам, Генпрокуратура готова рассмотреть предложение Рубана о сделке со следствием после ознакомления с материалами дела. «Если он расскажет нам о других участниках терактов, а, главное, о руководителях терактов, то такое соглашение может быть реализовано», — отметил Луценко и добавил, что Рубан теоретически может стать объектом обмена на украинских пленных.

Генпрокуратура Украины инкриминирует Савченко ряд тяжких преступлений, включая «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя», «создание террористической группы или террористической организации», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

22 марта Верховная рада дала согласие на ее арест и привлечение к уголовной ответственности.

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