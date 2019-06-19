Генпрокурор Украины пообещал арестовать украинца Харченко по делу MH17

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение гражданину Украины и трем гражданам РФ в связи с причастностью к катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал арестовать подозреваемого гражданина Украины Леонида Харченко.

«Мы попробуем арестовать этого подозреваемого и сделаем для этого все возможное, — сказал он в Нидерландах на пресс-конференции Совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы. — Если это будет сделано успешно, мы организуем видеосвязь с залом суда в Нидерландах».

Ранее в среду Совместная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, якобы причастных к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Как сообщила журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс, речь идет о россиянах Игоре Гиркине, известном под псевдонимом Стрелков, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

По словам Фредерикс, подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.