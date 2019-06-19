Генпрокурор Украины пообещал арестовать украинца Харченко по делу MH17

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение гражданину Украины и трем гражданам РФ в связи с причастностью к катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал арестовать подозреваемого гражданина Украины Леонида Харченко.

«Мы попробуем арестовать этого подозреваемого и сделаем для этого все возможное, — сказал он в Нидерландах на пресс-конференции Совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы. — Если это будет сделано успешно, мы организуем видеосвязь с залом суда в Нидерландах».

Ранее в среду Совместная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, якобы причастных к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Как сообщила журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс, речь идет о россиянах Игоре Гиркине, известном под псевдонимом Стрелков, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

По словам Фредерикс, подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.

Глава Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен сообщил, что в отношении подозреваемых уже выданы международные ордера на арест.
| 2019-06-19T16:42:18+00:00 19 июня 2019, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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