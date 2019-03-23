Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве. Об этом 23 марта сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Несколько дней назад Луценко в интервью The Hill заявил, что американский посол Мари Йованович передала ему список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию на Украине. Кроме того, генпрокурор утверждал, что его ведомство не получило обещанные Вашингтоном $4 млн, которые должно было передать посольство.

Американское дипведомство в Киеве обвинения опровергло, а МИД Украины и Петр Порошенко заявили о своей поддержке Йованович.

По словам источника издания, Луценко никогда бы не дал такое интервью без рекомендации Порошенко.

«Они таким образом пытались понравиться Трампу и республиканской части истеблишмента и заручиться их поддержкой на выборах, но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку», — рассказал источник издания.

Однако в Вашингтоне такой шаг не оценили и дали это понять украинскому лидеру, поэтому он фактически «сделал крайним» Луценко, который возмутился такими действиями и пригрозил уйти в отставку, добавил собеседник издания из окружения генпрокурора.