Генпрокурор США усилил расследование российского вмешательства в выборы

Генеральный прокурор CША Уильям Барр усилил расследование истоков российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает NBC News.

Как стало известно, это произошло на фоне опасений относительно того, имеет ли расследование какие-либо правовые или фактические основания.

Так, Барр одобрил расширение штата сотрудников и сроки расследования для прокурора Джона Дарема, который занимается проверкой данных фактов.

Известно, что Дарем намерен допросить ряд нынешних и бывших сотрудников разведки, участвовавших в изучении российского вмешательства в выборы.

Сообщается, что эту процедуру, в том числе, пройдет бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и экс-руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер.(Газета.Ru)

| 2019-10-19T23:34:19+00:00 20 октября 2019, 08:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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