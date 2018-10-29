Генпрокурор Саудовской Аравии прибыл в Стамбул для расследования убийства журналиста

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб прибыл в Стамбул для расследования по делу гибели саудовского оппозиционного журналиста Джемаля Кашикчи, сообщает телеканал Haberturk.

Между тем агентство DHA сообщило, что аль-Муаджиб прибыл в аэропорт «Ататюрк» в Стамбуле и заселился в отель.

Саудовский журналист Джамаль Кашикчи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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