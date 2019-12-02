Генпрокурор направил обвинительные заключения против Нетаньяху спикеру Кнессета

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в понедельник спикеру Кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, в письме на имя спикера парламента генпрокурор указал, что слушания по делам Нетаньяху будут проводиться в Окружном суде Иерусалима. Мандельблит также проинформировал Эдельштейна, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер может запросить Кнессет о предоставлении ему иммунитета. При этом, как отмечает Kan, в нынешнем парламенте, избранном 17 сентября, еще не сформированы комиссии, которые должны рассматривать запрос премьера.(ТАСС)