Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Вместе с главой государства по делу проходят министр юстиции и председатель НБУ.

Генеральная прокуратура Украины начала расследование относительно возможного давления действующего президента страны Петра Порошенко на судей в деле о «Приватбанке». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В частности, речь идёт о признаках вмешательства в деятельность судебных органов с использованием служебного положения.

Отмечается, что помимо главы государства расследование будет начато и в отношении министра юстиции Павла Петренко, а также председателя Национального банка Украины Якова Смолия.(Life.ru)