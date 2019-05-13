Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Вместе с главой государства по делу проходят министр юстиции и председатель НБУ.

Генеральная прокуратура Украины начала расследование относительно возможного давления действующего президента страны Петра Порошенко на судей в деле о «Приватбанке». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В частности, речь идёт о признаках вмешательства в деятельность судебных органов с использованием служебного положения.

Отмечается, что помимо главы государства расследование будет начато и в отношении министра юстиции Павла Петренко, а также председателя Национального банка Украины Якова Смолия.(Life.ru)

| 2019-05-13T15:28:02+00:00 13 мая 2019, 18:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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