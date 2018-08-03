Генпрокуратура Таджикистана назвала единственную версию убийства туристов

Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов оставила статью «теракт» единственной версией убийства, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

Ранее Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов возбудила уголовное дело по статьям «терроризм» и «убийство».»Убийство иностранных туристов на юге Таджикистана — террористический акт, совершенный для дестабилизации обстановки в стране, устрашения в обществе, нанесения удара по имиджу Таджикистана на международной арене» — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, «данный теракт был совершен жителями района Пяндж Хусейном Абдусамадовым, Асомидином Маджидовым, Зафаром Сафаровым и жителями города Нурек — братьями Аслиддином и Джафаром Юсуповыми — членами террористической и экстремистской организации, партиb Исламского возрождения на основе плана, ранее разработанного за пределами страны, под прикрытием флага «Исламского государства».

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| 2018-08-03T22:49:36+00:00 4 августа 2018, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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