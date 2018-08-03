Генпрокуратура Таджикистана назвала единственную версию убийства туристов

Ранее Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов возбудила уголовное дело по статьям «терроризм» и «убийство».»Убийство иностранных туристов на юге Таджикистана — террористический акт, совершенный для дестабилизации обстановки в стране, устрашения в обществе, нанесения удара по имиджу Таджикистана на международной арене» — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, «данный теракт был совершен жителями района Пяндж Хусейном Абдусамадовым, Асомидином Маджидовым, Зафаром Сафаровым и жителями города Нурек — братьями Аслиддином и Джафаром Юсуповыми — членами террористической и экстремистской организации, партиb Исламского возрождения на основе плана, ранее разработанного за пределами страны, под прикрытием флага «Исламского государства».