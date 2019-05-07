Генпрокуратура расследует факт массовой вырубки деревьев

Материалы по факту незаконной вырубки и пересадки деревьев землевладельцем Хазратом Темировым по адресу улица М.Хади 93/99, в Хатаинском районе Баку отправлены в Генеральную прокуратуру, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Напомним, что на основании жалобы, поступившей 5 мая в министерство экологии и природных ресурсов в связи с незаконной вырубкой деревьев по вышеуказанному адресу, сотрудники министерства установили, что на зеленой полосе по приказу собственника земли были вырублены 25 плодовых деревьев, и пересажены два оливковых дерева и 96 гранатовых кустов. В связи с тем, что перечисленные действия образуют состав уголовного преступления, материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру.

| 2019-05-07T15:07:35+00:00 7 мая 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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