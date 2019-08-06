Генпрокуратура подозревает соратников Порошенко по делу об отмывании доходов

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации Петра Порошенко Алексея Филатова в пособничестве в завладении $6 млн, передает РИА «Новости».

«В части дела ICU, которая была вовлечена в сделку между аграрным фондом и одним из банков, в результате чего деньги были растрачены, если не ошибаюсь, 150 миллионов гривен (около $6 млн — ред.) были фактически украдены», — сказал он.

Он отметил, что подозрение падает на человека, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера: «заместитель группы ICU Стеценко и Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку».

По его словам, Аграрный фонд разместил облигации как залог для Нацбанка, который переводил средства на счета коммерческого банка, после чего эти средства вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за границу и воруются.