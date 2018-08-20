Генпрокуратура обжаловала отмену ареста экс-президента Армении Кочаряна

«Генпрокуратура сегодня подала жалобу в кассационный суд на решение апелляционного суда об отмене ареста Кочаряна», — заявила Хачатрян. По ее словам, дата заседания кассационного суда по этому вопросу пока не известна.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.