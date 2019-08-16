Генпрокуратура Киргизии обвинила Атамбаева в незаконном присвоении земельного участка

Генеральная прокуратура Киргизии обвинила бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном получении в собственность участка земли в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО «ТНК Дастан» площадью 2,7 гектара, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района», — цитирует Генпрокуратуру агентство 24.kg.(ТАСС)