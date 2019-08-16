Генпрокуратура Киргизии обвинила Атамбаева в незаконном присвоении земельного участка

Генеральная прокуратура Киргизии обвинила бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном получении в собственность участка земли в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО «ТНК Дастан» площадью 2,7 гектара, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района», — цитирует Генпрокуратуру агентство 24.kg.(ТАСС)

| 2019-08-16T15:52:30+00:00 16 августа 2019, 19:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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