Генпрокуратура Грузии расценила митинги в Тбилиси как мятеж

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа. Об этом в четверг заявил представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе на брифинге, сообщает ТАСС.

«На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кацитадзе.

| 2019-07-04T15:44:30+00:00 4 июля 2019, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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