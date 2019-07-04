Генпрокуратура Грузии расценила митинги в Тбилиси как мятеж

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа. Об этом в четверг заявил представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе на брифинге, сообщает ТАСС.

«На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кацитадзе.