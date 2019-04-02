Генпрокуратура Азербайджана о пропавшем жителе Джалилабадского района

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала заявление по поводу пропавшего жителя Джалилабадского района.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных полицейскими и сотрудниками ведомства неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пропавший 25 января житель района Сахиб Мамедов (1993 года рождения) был убит в этот же день на территории Масаллинского района.

«В результате проведенных мероприятий было установлено, что 25 января обвиняемые по возбужденному в отделе полиции Абшеронского района уголовному делу по статьям 177 и 234 Али Акберли и Алтай Агамалызаде на почве личного конфликта ударили ножом Сахиба Мамедова в центре отдыха (Аду Пирамида), расположенном в Масаллинском районе.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по выявлению всех подозреваемых в убийстве в настоящий момент продолжаются Сахиба Мамедова», — заявили в Генпрокуратуре.