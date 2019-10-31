«Геноцид армян»: странно-неожиданное единодушие Конгресса

Нынешний мировой гегемон вновь играет в непонятные игры. Большинством голосов нижняя палата парламента США приняла резолюцию о признании «геноцида армян», тем самым поставив свою страну на грань разрыва отношений с одним из самых важных ее союзников на Ближнем Востоке, с обладательницей второй по численности личного состава и количеству вооружений армией в НАТО – Турецкой Республикой.

За резолюцию «о признании геноцидом убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915-1923 годах» высказались 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали лишь одиннадцать. При этом документ поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Принятая в Палате представителей резолюция формально означает, что США признали «геноцид армян». Она вступает в силу без одобрения Сената и президента США, однако не влияет прямо на позицию Госдепартамента и американских дипломатов.

Тем не менее, ожидается, что этот шаг приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии. Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако в то же время Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были организованы целенаправленно и систематически, и являлись геноцидом.

И все-таки вызывает большие вопросы то обстоятельство, что именно сейчас, и при этом абсолютным большинством голосов, Конгресс США вдруг решился на подобный шаг. Да, позиции армянского лобби в Америке сильны, но никогда в парламенте не было такого единодушия по этому вопросу, и тем более одновременно у правящих республиканцев и оппозиционных демократов. Здравомыслящих американцев всегда останавливали опасения ухудшения отношений с союзником по НАТО. Некоторые считают, что в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США. Но настолько ли сильны эти причины, чтобы наносить в ответ столь болезненный удар?

Достойную оценку произошедшему дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем», — отметил он 30 октября, выступив в Анкаре.

Вместе с тем Эрдоган выразил сожаление в связи с решением одной из двух палат Конгресса США. «Мы огорчены, что в парламенте страны была допущена подобная клевета. Что это за отношение?» — заявил он далее, предположив, что решение было принято «только из внутриполитических соображений».

Одновременно турецкий президент подчеркнул, что геноцид строго запрещен исламом. «Те, кто называют насильственное переселение геноцидом, ищут виноватых», — добавил он, назвав принятую в Вашингтоне резолюцию «самым большим оскорблением» для турецкого народа.

Но сделанного не вернуть и теперь впору задаться вопросом, что на практике будет значить принятие резолюции по геноциду для отношений Турция-США? Насколько сильным может оказаться разлад между ними?

Как заявил # известный политолог, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, «думаю, это пока носит символический характер и не отразится на двусторонних отношениях. Этим можно объяснить то, что Анкара отреагировала на произошедшее довольно спокойно».

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа GSAC Гела Васадзе тоже отметил в комментарии для #, что «разлад уже и так достаточно серьезный, и не думаю, что шаг Конгресса может оказать какое-то серьезное влияние на отношения между двумя странами — там господствует real politic. Другое дело, что в Вашингтоне тоже много «башен» и каждая из них будет использовать этот информационный повод в своих интересах. Например, неоконы давят на Белый дом и требуют поддержки Турции, либералы, напротив, требуют защитить курдов. В самом Белом доме своя линия поведения, например, уйти из Сирии, но остаться на нефтяных месторождениях. На этом фоне резолюция Конгресса, конечно, часть чего-то большего, но именно часть».

В свою очередь политолог, член Милли Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что принятие резолюции, на его взгляд, «не столько инструмент давления, а скорее выражение досады американского политического класса тем, что Турция, в отличие от прежних времен, более не будет младшим партнером США и артикулирует свои интересы, отличные от американских. Полагаю, антитурецкие настроения в США и антиамериканские в Турции будут усиливаться. До формального разрыва союзничества не дойдет, но отношения никогда не станут такими, как прежде».