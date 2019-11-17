Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час

Генконсульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо запретило сотрудникам покидать пределы представительства и ввело комендантский час в связи с участившимися актами насилия, в которых с четверга погибли восемь человек, включая одного военнослужащего.
«Персонал правительства США ограничен в передвижениях, до дальнейших уведомлений вводится вечерний комендантский час», — сообщило консульство в Twitter.
Дипломатов предупредили избегать публичных мест после серии столкновений между силовыми структурами и криминальными группировками, которые начались в четверг и разгорелись в ночь на субботу.
| 2019-11-17T10:52:07+00:00 17 ноября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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