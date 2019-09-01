«Генетическая несовместимость азербайджанцев и армян» и… поздравления от Владимира Путина

Хочу передать большой привет всем тем азербайджанским политикам, политологам, журналистам, которые с пеной у рта доказывают, что ныне отношения между Баку и Москвой вышли на такой уровень, что впору ждать справедливой позиции от РФ в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Читайте, мои дорогие соотечественники, вдохновляйтесь текстом поздравительного письма, которое президент РФ Владимир Путин написал второму президенту РА Роберту Кочаряну, в связи с его 65-летием.

«Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом, внесли значительный вклад в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье», — отмечается в тексте письма президента России. Сразу замечу, что Путин не впервые поздравляет Кочаряна. В Армении эти поздравления расцениваются как форма поддержки того, кто ассоциируется у подавляющего населения РА с огромным количеством преступлений.

Напомню, что еще в июле 2018 года Ереванский суд арестовал Роберта Кочаряна на два месяца по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Позже, 13 августа прошлого года, Апелляционный суд Армении освободил из-под стражи Кочаряна на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства. Прошло немного времени и 7 декабря 2018 года Кочарян вновь арестован. В 2019 году суд наложил арест на всё имущество Кочаряна, кроме пенсии, но 18 мая 2019 года суд вновь освободил Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего главы карабахских сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Галустяна, которые выплатили за него залог.

На этом дело Кочаряна не закончилось и 25 июня этого года он был арестован в третий раз по решению апелляционного суда Армении. То есть, президент РФ поздравляет человека, обвиняемого в РА в совершении тяжких преступлений. Роберта Кочаряна армянская общественность считает причастным к коррупции, в грабеже страны в огромных масштабах. Давно уже муссируются разговоры и о его причастности к теракту в армянском парламенте в 1999 году. Ну и наконец, ему вменяются в вину события, случившиеся после президентских выборов в РА в 2008 году, жертвами которых стали 10 человек.

И вот такого человека поздравляет Путин. Причем, Кочарян ныне не является представителем армянской власти, чтобы можно было это все списать на протокол. Но это еще не все. Хочу коснуться тезиса президента РФ, который утверждает, что Кочарян «снискал заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом, внес значительный вклад в развитие современной Армении. Предлагаю почитать, что о нем говорят армянские политики.

«Одним из тех, кто в этой стране лучше других знал Роберта Кочаряна, был я. Ему именно от этого не по себе, когда о нем говорят знающие его. Я знаю Роба с Ванадзора, не отсюда же, мы дважды выбирали его оттуда депутатом»,- так отозвался о втором президенте Роберте Кочаряне в интервью газете «Аравот» вице-председатель Армянского национального конгресса (АНК) Арам Манукян, задав примечательный вопрос: «Я теперь могу задать Робу такой вопрос, прямо, Робик-джан, мы с тобой столетние друзья, и в нашем кругу помимо нас было 100 друзей. Назови хоть одного, кто сейчас рядом с тобой. Одного! Можно ли считать человеком того, у кого нет друзей? Можешь ли ты считаться человеком без знакомых, без подруги, без кофе, без бесед, общения? Кому нужен человек, у которого нет никого, кому он бы мог позвонить и сказать – пойдем выпьем пива или кофе? Роб – это тот человек, у кого нет».

Как видим, один друг у Кочаряна все же нашелся. Но не в самой Армении. Нам же вся эта ситуация должна быть интересна с точки зрения слов, которые были выбраны Владимиром Путиным в поздравительном письме Роберту Седраковичу. Оказывается, вчерашний карабахский сепаратист, воевавший против Азербайджана, причастный к совершению Геноцида в Ходжалы является тем, кто «внес значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье». Хотелось бы понять, как слова поздравления Путина к Кочаряну состыкуются с известным и кошмарным для нормального человека заявлением Роберта Седраковича о «генетической несовместимости азербайджанцев и армян»?! Получается, как ни крути, что Путин поздравил военного преступника, виновного в преступлениях против Азербайджана.

А вот теперь, хотелось бы услышать хор возмущенных в нашей стране. Особенно интересно было бы увидеть в этом хоре членов азербайджанской делегации в ПАСЕ, которые так старались обосновать необходимость возвращения в эту структуру российской делегации. Только вряд ли они скажут что-то осуждающее в адрес РФ. Максимум — предпочтут позу страуса.