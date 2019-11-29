Генералы вновь выбрали Баку, а последний предпочитает Движение Неприсоединения…

Наверное, обсуждаемые генералами в Баку вопросы являются военными тайнами, т.к. высокопоставленные военные представители двух ведущих блоков мира пресс-конференций не проводят, журналистов не принимают и на их вопросы не отвечают.

Поэтому местным и зарубежным политическим аналитикам, специалистам по военной политологии и, конечно же, чересчур любознательным экспертам по региональной и глобальной безопасности приходится лишь строить различные гипотетические предположения и догадки по поводу обсуждаемых тем.

Что же касается наших отечественных азербайджанских журналистов, их почти не интересуют конкретные предметы диалогов между натовскими и российским генералами, т.к. с их точки зрения достаточен лишь сам факт проведения подобных встреч, ведь, они увеличивают геополитический вес маленького Азербайджана, служа в каком-то смысле, дополнительным предметом не только с точки зрения национальной гордости, но и довольно веским аргументом в контексте политической пропаганды для идеологов и сторонников правящей партии.

А так, конечно, натовским и российским генералам есть, что обсуждать: на нашей шарообразной планете почти нет такой точки, где не столкнулись бы интересы России и Североатлантического Блока, вдобавок, российские специалисты постоянно жалуются на то, что НАТО расширяет и укрепляет свою военную инфраструктуру вдоль границ России, окружая ее со всех сторон.

Безусловно, нас больше интересуют возможные столкновения интересов двух блоков на территории бывшего Советского Союза. Надо отметить, что Североатлантический Альянс собирается в самое ближайшее время принимать новую стратегию и тактику в отношении бывших прибалтийских республик и Польши.

Кроме того, новой плоскостью столкновения между двумя военными блоками стало Черное море, т.к. с самого начала было понятно, что и украинские события имеют вполне конкретное геополитическое содержание и назначение.

Что касается непосредственно нашего региона, т.е. Южного Кавказа, в качестве основного адреса новых устремлений НАТО в этом регионе выступала и теперь продолжает выступать, конечно же, Грузия.

Поэтому последние события в соседней Грузии тревожат политических наблюдателей и с этого аспекта – понятно, что прозападная ориентация Грузии не какие-то пустые слова, она должна постоянно иметь реальное содержание: в этой стране не должно быть проблем в контексте свободы слова и выражения, свободных и демократических выборов и т.д.

А так признаться, в Грузии теперь происходят такие процессы, которые мягко говоря, являются неподобающими стране, которая считается почти неофициальным членом НАТО, в отношении которой даже Конгресс США принял специальный Акт поддержки.

Как уже заметили в предыдущих статьях, лидер «грузинских мечтателей» Б.Иванишвили вместо того, чтобы выполнить свое обещание, предлагает открытый политический торг оппозиционным партиям, обещав им не выставлять своих кандидатов в некоторых мажоритарных округах.

В принципе, такое предложение уже является позором для демократической Грузии, т.к. речь идет не о нормальном политическом соревновании или соперничестве различных политических векторов страны, а фактически о политическом подаянии правящей партии или о политическом подкупе отдельных членов оппозиции, на что вряд ли пойдут оппозиционные партии нашего западного соседа.

Но есть другая грань проблемы: сумеет ли оппозиция организовать массовые протесты на платформе избирательных реформ? Ведь, понятно, что подобные политические призывы не очень – то привлекают простых граждан, им понятнее более конкретные, даже жесткие требования, например, отставка правительства или же парламента…

Суть проблемы в том, что даже самые опытные политологи и социологи не могут экспромтом ответить на вопрос: какая избирательная система больше походит грузинским политическим реалиям?

Понятно, что каждая система имеет свои преимущества и недостатки, что относится и к пропорциональной системе выборов. Почему грузинская оппозиция настаивает на пропорциональной системе, это понятно: они нашли довольно уязвимое место у правящей коалиции, что подтверждает и сама власть, отказываясь выполнять свое главное обещание, данное пару месяцев назад – во время предыдущих политических волнений…

Но все ли взвесила правящая элита Грузии, принимая подобное решение, или уверена ли оппозиция в том, что ей удастся вновь организовать массовые протесты против существующей власти на довольно либерально-европейской платформе?

В последнее время мы не раз писали на т.н. грузинские политические темы и постоянно отмечали, что все «цветные революции» в каком–то смысле похожи на сами цветы, а цветы, в том числе, всеми любимые розы только в теплицах цветут каждый день…

Что касается влияния всех этих процессов на политическое и геополитическое равновесие Азербайджана, конечно, то что, генералы двух ведущих военных блоков для двухсторонней встречи в очередной раз (в этом году уже второй!) выбрали Баку, это значит, что военно-политическая ориентация нашей республики внушает сильным мира сего доверие и уважение, особенно теперь, когда Баку руководит второй крупной организацией после ООН – Движением Неприсоединения.

Но мы не живем в политическом вакууме, и Движение Неприсоединения не является абсолютно непроницаемым зонтиком (многие члены этой организации переживают весьма тяжелые внутренние политические проблемы!) – региональные, а порой глобальные тенденции сказываются и на политической палитре Азербайджана, увеличивая ее контрастность, усиливая, сгущая «горячие краски», т.к. в последнее время в выступлениях ведущих лиц правящей партии страны критика остатков некогда сравнительно ощутимой политической оппозиции стала занимать весьма заметное положение, что еще раз подтверждает одну весьма известную древнегреческую истину: природа не терпит пустоты…

Но еще раз заметим, что пока все-таки логичнее говорить не о какой – то системной и мобильной оппозиции, а о раздробленных осколках бывшего оппозиционного лагеря, которые не проявляют особых, серьезных интеграционных страстей или же желания.

Вдобавок, тут есть еще одно обстоятельство. В физике кроме классического физического эксперимента, есть еще численный, т.е. мысленный эксперимент. В последнем не реально, а численно, т.е. мысленно стремятся имитировать какой — то эксперимент. В этом отношении и политический эксперимент не исключение, его также можно имитировать и можно сказать, что в последнем мы довольно преуспели…