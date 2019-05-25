Генералы попросили Трампа не воевать с Ираном

Организация, в которую входят отставные генералы армии США, написала письмо президенту Дональду Трампу с просьбой уменьшить уровень напряженности вокруг Ирана.

В письме, которое подписали 90 генералов в отставке, выражается глубокая озабоченность эскалацией ситуации вокруг Ирана. «Война может привести к непредсказуемым последствиям на уже нестабильном Ближнем Востоке и вовлечь США в конфликт с огромными финансовыми и геополитическими рисками», — говорится в послании, опубликованном на сайте военного обозрения War on the Rocks.

Авторы письма указывают, что отсутствие диалога с военными и политическими лидерами Ирана лишь увеличивает риск недопонимания, результатом чего может стать конфликт. Они отмечают, что если санкции против Тегерана помогли сократить финансирование Исламской Республикой группировки «Хезболлах», то жесткая риторика и угрозы не только неэффективны, но и идут лишь на руку сторонникам жесткой линии в самом Иране.

Напоследок авторы послания отметили, что дипломатические меры будут намного полезней, чем военный конфликт.

Отметим, что 23 мая агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США сообщило о планах Вашингтона направить до 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Речь идет о переброске в том числе корабля «Арлингтон», бомбардировщиков В-52, а также систем ПВО Patriot.

В Тегеране на это заявили, что в случае конфликта смогут уничтожить американские корабли неким «секретным оружием». «Если Америка решится на такую глупость, мы отправим их корабли на дно вместе со всем экипажем», — пообещал в субботу генерал Мортеза Карбани.