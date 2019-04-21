Генеральный инспектор бундесвера видит в России угрозу миру в Европе

Россия является существенной угрозой миру в Европе, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland в субботу, 20 апреля. «Факты говорят сами за себя», — сказал Цорн, приведя в пример аннексию Россией украинского полуострова Крым, конфликт на востоке Украины и гибридную войну, отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если договор прекратит свое действие, миру потребуется новое соглашение, нацеленное на разоружение, считает генеральный инспектор бундесвера. По мнению Цорна, к подобному соглашению необходимо привлечь не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай, пишет dw.com.