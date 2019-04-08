Генеральный директор Nissan Хирото Саикава не намерен уходить в отставку

Внеочередная встреча акционеров японского концерна Nissan с участием почти 2 тыс. человек открылась в понедельник в Иокогаме, где расположена штаб-квартира корпорации. Как заявил ее генеральный директор Хирото Саикава, сейчас в первую очередь руководству необходимо сконцентрироваться на возвращении работы в прежнее русло на фоне скандала с бывшим председателем совета директоров Карлосом Гоном. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас сейчас есть две главные задачи с точки зрения управления: мы должны отреагировать на то, что совершили в прошлом, и быстро вернуть все в нужное русло», — приводит слова Саикавы газета Nikkei.

Встречу с акционерами он начал с извинений за случившийся скандал. Вместе с тем генеральный директор Nissan отметил, что пока не намерен уходить в отставку, поскольку в первую очередь считает нужным стабилизировать ситуацию в компании.

Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

| 2019-04-08T08:17:57+00:00 8 апреля 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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