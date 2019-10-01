Генерал Милли предостерег от недооценки мастерства и мощи вооруженных сил США

Новый глава Объединенного комитета начальников штабов предостерег противников Америки от недооценки «мастерства, возможностей и боевой мощи» вооруженных сил США, сообщает Голос Америки.

Генерал армии Марк Милли в понедельник был приведен к присяге в связи с вступлением в должность в присутствии президента США Дональда Трампа. После этого он заявил, что США останутся «первой боевой силой» в мире.

Выпускник Принстонского и Колумбийского университетов, Милли, который иммет опыт участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане, официально станет председателем комитета во вторник.

Милли вступает в должность главы Объединенного комитета начальников штабов на фоне усиления напряженности с Ираном и эскалации насилия в Афганистане.

| 2019-10-01T13:57:46+00:00 1 октября 2019, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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