Гендиректор ЮНЕСКО о Гобустане

“Гобустан — место, объединяющее в себе очень интересную и большую историю. То, что я увидела здесь, создало у меня очень приятные впечатления”.

Как сообщает Report, об этом заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Она отметила, что увиденное ею в Гобустане создало у нее наглядное представление о культурном наследии Азербайджана.

“После того как я ознакомилась с музеем и древними рисунками на этой территории, мне полностью стало понятно, почему Гобустан введен именно в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО”.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле и председатель Организационного комитета, созданного в связи с 43 сессией Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфас Гараев побывали в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике.

| 2019-06-30T16:55:05+00:00 30 июня 2019, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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