Генассамблея ООН проведет встречу, посвященную дню против ядерных испытаний

Генеральная ассамблея ООН проведет 6 сентября встречу высокого уровня, посвященную Международному дню действий против ядерных испытаний, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
В среду в Астане проходит конференция Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) под названием «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее», приуроченная к 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний. День был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
«Шестого сентября Генеральная ассамблея ООН соберется на первую встречу высокого уровня, посвященную 29 августа», — сказал Абдрахманов в ходе международной конференции.
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