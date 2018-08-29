Генассамблея ООН проведет встречу, посвященную дню против ядерных испытаний

Генеральная ассамблея ООН проведет 6 сентября встречу высокого уровня, посвященную Международному дню действий против ядерных испытаний, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В среду в Астане проходит конференция Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) под названием «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее», приуроченная к 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний. День был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Шестого сентября Генеральная ассамблея ООН соберется на первую встречу высокого уровня, посвященную 29 августа», — сказал Абдрахманов в ходе международной конференции.

 

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| 2018-08-29T09:12:21+00:00 29 августа 2018, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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