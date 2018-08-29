Генассамблея ООН проведет встречу, посвященную дню против ядерных испытаний

Генеральная ассамблея ООН проведет 6 сентября встречу высокого уровня, посвященную Международному дню действий против ядерных испытаний, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В среду в Астане проходит конференция Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) под названием «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее», приуроченная к 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний. День был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Шестого сентября Генеральная ассамблея ООН соберется на первую встречу высокого уровня, посвященную 29 августа», — сказал Абдрахманов в ходе международной конференции.

Он отметил, что «историческое решение президента Казахстана о закрытии Семипалатинского ядерного полигона было убедительным политическим посланием, которое в конечном итоге способствовало международным усилиям по принятию ДВЗЯИ в 1996 году».

21 просмотров