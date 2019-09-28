Гела Васадзе:«Размен неприемлем, только совместное использование»

В рамках проходящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым, информирует пресс-служба МИД Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и планы на будущее. Среди прочего, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность возобновления встреч в рамках комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном, а также готовность сторон решить этот вопрос конструктивно.

Отметим, что 23 сентября стартовал очередной, второй по счету этап встречи экспертной правительственной комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации общей границы на cпорном участке, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Первая встреча экспертов состоялась 19-23 августа. Тогда специалисты осмотрели территории вокруг села Вахтангиси и комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг), и провели совместные замеры по несогласованным участкам границы. Результаты работы были направлены председателям комиссий для дальнейшего рассмотрения.

По информации грузинского МИДа, в ходе второй встречи стороны осмотрели и провели геодезические измерительные работы на оставшихся участках грузино-азербайджанской границы, в том числе на территории села Эрисимеди.

За несколько дней эксперты завершили второй этап исследований, и ожидается, что его результаты будут представлены на очередном заседании комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации, которая состоится в Тбилиси в ближайшем будущем.

Точная дата проведения заседания комиссии будет согласована посредством дипломатических каналов, отмечают во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

Надо напомнить, что активизация этого процесса стала следствием обострения приграничной ситуации в конце апреля 2019 года, когда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к находящемуся на территории нашей страны монастырю Удабно. Монастырь является частью средневекового пещерного монастырского комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг), расположенного вдоль спорного участка границы. Тогда в результате переговоров на уровне МИД дорогу открыли, но ситуация так и осталась напряженной.

Давид Гареджи — уникальный исторический комплекс, расположенный в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимающий территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Подконтрольная Азербайджану часть комплекса, в том числе монастырь Удабно, находится на юго-западном склоне горы.

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. Территорию этого пещерно-храмового комплекса азербайджанские историки называют Кешикчидаг. Она считается каменной памятью Азербайджана, поскольку, согласно исследованиям еще советских азербайджанских ученых, комплекс относится к истории Кавказской Албании.

А вообще, у Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. Хотя двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана аж в 1996 году.

Сейчас процесс вроде бы возобновился, хотя подробностей рабочие комиссии общественности Грузии и Азербайджана пока не представляют.

Вопрос в том, готовы ли стороны к каким-то компромиссам, и идет ли вообще речь об этом во время рабочих встреч? А еще очень не хотелось бы, чтоб эту тему вновь замолчали и постепенно отложили в долгий ящик. Поскольку дураку понятно, что между столь близкими соседями и партнерами не должно быть подобных проблем, и затягивать с их решением просто преступно.

Комментируя «Зеркалу» эту ситуацию, грузинский аналитик Гела Васадзе выразил надежду на то, что стороны к компромиссам не готовы: «Просто потому что компромиссы в данном случае только ухудшат ситуацию. Вопрос на самом деле очень просто решается — созданием общей историко-культурной территории, под эгидой ЮНЕСКО или без оного. В Европе подобных территорий достаточно много. Но это не компромисс, это решение. А кто не понимает этого, им надо терпеливо объяснять». Эксперт полагает, что решение проблемы не в размене территорий (одни участки в обмен на другие, как предлагалось в середине нулевых при Саакашвили), а именно в совместном создании некоего исторического заповедника. Идея отличная, вопрос только, готовы ли к этому руководства наших стран? А вот на это ответа нет, резюмировал Г.Васадзе.