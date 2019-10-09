Гела Васадзе: «Химия» между лидерами позволит оперативно решать проблемы»

9 октября в Азербайджан с официальным визитом прибыл новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В рамках визита премьер встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Первый визит в ранге премьер-министра в Азербайджан не является случайностью, поскольку я уверен, что этим визитом мы еще раз докажем нашим друзьям и врагам, что между Грузией и Азербайджаном не существует проблем, которые невозможно решить по-братски, дружественно», — заявил Георгий Гахария.

Он также поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием.

«Азербайджан и Грузия являются близкими друзьями и партнерами. Наше партнерство действительно вышло за рамки регионального значения и стало темой международного уровня, особенно в экономическом измерении, в сферах энергоносителей, транспорта, торговли», — сказал Гахария.

«Сегодня, как и всегда, наш визит, разговоры и деловые рассмотрения будут крайне продуктивными и еще раз докажут всем — и нашим друзьям, и врагам, что Грузия и Азербайджан всегда найдут правильные слова и пути для решения проблем», — отметил премьер Гахария.

На встрече внимание было уделено основным направлениям стратегического партнерства, в том числе проектам регионального значения, в которых участвуют Грузия и Азербайджан.

В комментарии # грузинский политолог Гела Васадзе, сказал, что это положительный факт, что свой первый визит премьер-министр совершил в Азербайджан.

По его словам, Азербайджан один из главных партнеров Грузии по многим вопросам и налаживать отношения с партнерами важно.

«Что касается вопросов делимитации границ, работает комиссия, просто нужно проявить политическую волю и пойти на компромиссы. Насколько готовы стороны к этому — вопрос пока открытый», — отметил он.

Эксперт также сказал, что острых противоречий в отношениях между Азербайджаном и Грузией, можно сказать, нет.

«Тбилиси с понимаем относится к близким отношениям Азербайджана и России. Ровно так же, как Азербайджан относится к отношениям Грузии и Армении, если говорить об острых углах. В остальных вопросах между странами проблем нет. Грузия и Азербайджан являются продолжением друг друга и отношения между странами достаточно хорошие как с политической точки зрения, так и с экономической», — подчеркнул он.

Другое дело, что сейчас отсутствуют личностные отношения, которые были при прежних властях, добавил он.

«Если такая «химия» между лидерами возникнет, то будет замечательно. Это позволит оперативно решать все проблемы, которые возникают очень быстро. Если нет, то все равно отношениям Грузии и Азербайджана ничего не угрожает в силу того, что мы просто обречены, быть вместе. Тут просто речь идет об эффективности этих отношений», — отметил политолог.

Говоря о грузино-российских отношениях, Васадзде сказал, что никаких изменений ожидать не приходится. По его мнению, можно убрать антироссийскую риторику и не поднимать какие-то вопросы на международном уровне.

«Между нашими странами нет никаких противоречий, кроме двух: «Абхазия» и «Южная Осетия». Готов ли Кремль эти проблемы решить? Мяч на их стороне поля. Пусть решают. А пока они не готовы решить эти проблемы, я не думаю, что в отношениях Грузии и России стоит ждать кардинального улучшения», — сказал он.