Где заявленный рост ненефтяного экспорта?

Несмотря на заявления о развитии ненефтяной экономики, валютные поступления по-прежнему зависят от экспорта ресурсных отраслей.

Так, в январе-июле текущего года экспорт из Азербайджана составил 12 млрд. 267 млн. долларов. При этом львиная доля реализуемой за рубежом продукции пришлась на сырье. В структуре экспорта традиционно преобладает сырая нефть — выручка от продажи «черного золота» составила 9 млрд. 541 млн. долларов. Нефтепродуктов наша страна экспортировала на 307 млн. долларов, природного газа — на 1 млрд. 262 млн. долларов. Электроэнергия замыкает ряд наиболее серьезных статей экспорта, пополнив копилку валютных поступлений на 56 млн. долларов.

Согласно подсчетам Исполнительного секретаря движения ReAl, экономиста Натига Джафарли, на экспорт по упомянутым позициям за семь месяцев пришлось 11 млрд. 166 млн. долларов. Как видно, львиная доля валютных поступлений зависит от ресурсной экономики, однако в стране не утихают дифирамбы развитию ненефтяных сфер народного хозяйства, а накануне Центробанк отчитался о росте ненефтяного экспорта в отчетный период сего года на 15,4%. В процентном соотношении динамика заоблачная, но в денежном эквиваленте все обстоит гораздо скромнее.

Даже поверхностное исследование вопроса показывает, что развитие неуглеводородных отраслей, ставшее приоритетом реформ, почти не отразилось на показателях экспорта ненефтяной продукции. Скажем, до экономических преобразований в сторону развития реальной экономики в 2014 году экспорт неуглеводородной продукции составлял 1 млрд. 709 млн. манатов, а по итогам минувшего года упомянутый показатель составил 1 млрд. 600 млн. долларов. Так где же рост?

Как уже говорилось, объемы ненефтяного экспорта из Азербайджана в минувшем году составили 1,6 млрд. долларов и это, по официальным сводкам, на 9,8% больше показателя годом раньше. При этом сообщается, что в позапрошлом году Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27% — до 1,5 млрд. долларов. Несмотря на серьезные процентные показатели роста, доля ненефтяного экспорта составила по итогам позапрошлого года 7,7% всего экспорта на сумму 20,8 млрд. манатов. А теперь посмотрим на показатели 2016 года, чтобы понять суть динамики заоблачного роста 2017 года. Дело в том, что объемы ненефтяного экспорта в 2016 году сократились по сравнению с показателем 2015 года на 16,4% — до 1 млрд. 237,1 млн. долларов. Получается, сравнительно высокий рост объясняется не менее серьезным спадом предыдущего года.

Словом, показатели меняются, а суть почти не меняется. По свидетельству Джафарли, прямая зависимость государственного бюджета следующего года от нефти вызывает вопросы к развитию ненефтяных отраслей. «Государственный бюджет следующего года на 57% зависит от поступлений нефтяного сектора. Речь о прямой зависимости, но есть и косвенная, поскольку нефтяные деньги выделяются из госказны в экономику, частично возвращаясь в бюджет в виде налоговых и социальных платежей», — эксперт напомнил, что бюджетные отчисления только на инвестиционные проекты в сфере строительства, ремонта и пр. достигают ежегодно 6 млрд. манатов.

По его словам, сотрудники открывающихся здесь рабочих мест стимулируют торговлю, создают налоговые обязательства, говорит экономист. В результате нефтяные деньги возвращаются в «народный кошелек» в виде ненефтяных поступлений.