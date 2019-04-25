Где и когда можно получить автографы у гонщиков Формулы 1 в Баку

По традиции в рамках гоночного уик-энда фанаты Формулы 1 смогут получить автограф любимого гонщика. Участниками Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана являются 20 лучших пилотов планеты из 10 команд.

Как сообщает #, автограф-сессии начнутся 26 апреля, на территории фан-зоны на Приморском бульваре.

Первыми с поклонниками встретятся пилоты Red Bull Racing. Автограф – сессия с их участием состоится 26 апреля с 11:00 до 11:30. Их сменят гонщики Ferrari – с 11:30 до 11:50, а после пилоты команды Renault – с 11:50 до 12:10.

27 апреля автографы раздадут пилоты Racing Point (11:20 — 11:40), Alfa Romeo (12:00 — 12:10) и Mercedes (12:20 — 12:40).

28 апреля фанатов ждет встреча с гонщиками Williams (11:20 — 11:40), McLaren (11:40 — 12:00), Haas F1 (12:00 — 12:20) и Toro Rosso (12:20 — 12:40).