Где деньги, выделенные президентом?

22 июня 2019 года глава государства Ильхам Алиев издал распоряжение, в соответствии с которым Фонду поддержки СМИ был выделен 1 миллион манатов на укрепление материально – технической базы издаваемых в Азербайджане газет.

12 августа 2019 года # в статье «Деньги в минфине, дефицита в бюджете нет – волноваться не стоит» уже писало о проблеме, которая возникла между редакторами и Фондом поддержки СМИ

Главные редакторы «525-й газеты» и «Шарг» Рашад Меджид и Акиф Ашырлы обвинили руководство Фонда в том, что оно хочет «присвоить» эти деньги и направить их на покрытие дефицита в бюджете.

Об этом, как утверждал Рашад Меджид, ему сказал исполнительный директор Фонда Вюгар Сафарли.

Мы решили вернуться к этой теме и выяснить, дошли ли выделенные президентом деньги до редакций? Вюгар Сафарли, к которому мы обратились, заявил #: «В течение шести месяцев мы будем выделять деньги на написание статей и подготовку концепций. Полученные деньги, газеты могут потратить на покупку компьютеров и укрепление своей материально- технической базы». К сожалению, В.Сафарли не объяснил, как редакции будут отчитываться за эти деньги: неужели к статье надо будет прикреплять фото компьютера, на котором она написана?

Известный журналист, профессор Гулу Магеррамли считает, что Фонд не имеет права тратить деньги, выделенные СМИ президентом, по своему усмотрению. «Фонд поддержки СМИ не имеет права тратить деньги, выделенные президентом на укрепление материально – технической базы газет, на написание статей. И о каких концепциях и статьях идет речь? Наши СМИ сегодня влачат жалкое существование. Если бы все деньги, выделенные Фонду, действительно были бы потрачены на написание статей и подготовку концепций, то наверняка ситуация не была бы столь плачевной. Невольно возникает вопрос: «На что же действительно будут потрачены деньги, выделенные президентом?»», — прокомментировал высказывания руководителя Фонда поддержки СМИ Гулу Магеррамли. Вот этот вопрос мы и вынесли в заголовок…