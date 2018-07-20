«Газпром» задолжал «Нафтогаз Украины» $75 млн

Сумма пени, которую должен уплатить российский «Газпром» Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража, по состоянию на 20 июля достигла 75 млн долларов, сообщает информагентство УНИАН.

«Газпром» должен заплатить нам по решениям арбитража 2,56 млрд долл. плюс уже 75 млн долл. процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. И пока не получим эти средства, будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы «Газпрома» по всему миру», — написал на своей странице в Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко считает, что «Газпрому» уже поздно просить о «мировом соглашении» по спорам в Стокгольмском арбитраже, решение по которым уже вынесено.

Также он напомнил, что «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с общей суммой требований свыше 12 млрд долларов, по которому он готов пойти на соглашение, если «Газпром» выплатит всю эту сумму во внесудебном порядке.

В то же время Витренко подчеркнул, что судебные разбирательства между компаниями не должны задерживать трехсторонние переговоры о транзите газа после 2019 года.

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