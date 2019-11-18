«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

ПАО «Газпром» 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год, сообщает «Интерфакс».

В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, говорится в сообщении управления информации монополии. Кроме того среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Также «Газпром» ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

«Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу», — уточняет «Газпром».