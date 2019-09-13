Газопроводный апперкот

Много писалось о двух российских газопроводах по дну Балтийского моря «Северный поток» и «Северный поток-2». В Москве не скрывали, что они призваны зашунтировать транспорт газа через Украину. И тем самым увеличить близкую к монопольной роль «Газпрома» на европейском рынке. По понятным причинам Киев выступал против строительства и эксплуатации потоков. К нему присоединились страны Балтии и Польша.

Гораздо меньше писалось о сухопутном продолжении, в частности, «Северного потока» по территории Германии. Речь идет о газопроводах OPAL и NEL. Второй проложен от балтийского побережья в земле Мекленбург-Передняя Померания до крупного газохранилища в земле Нижняя Саксония.

Первый и гораздо более важный газопровод OPAL идет от балтийского побережья на юг через всю Восточную Германию до Чехии. Его мощность — 36 млрд. куб. м.

Вокруг этого газопровода велись серьезные юридические и политические сражения. Дело в том, что к моменту введения в эксплуатацию «Серного потока» в ЕС был принят Третий энергетический пакет. Он призван предотвратить монополизацию газотранспортных систем и всего энергетического рынка. Применительно к OPAL по правилам пакета «Газпром» мог использовать газопровод только на 50% мощности, а остальные ресурсы должны быть переданы другим операторам.

Проблема в том, что газ по «Северному потоку» и в будущем по «Северному потоку-2» поставляет только «Газпром» и других поставщиков нет, и не предвидится.

Российский газовый монополист добивался, чтобы для его балтийских газопроводов были сделаны исключения, что в принципе было возможно на основе немецкого законодательства, так как OPAL и NEL проходят только по территории Германии. В 2016 году ЕС отменил ограничения, вытекающие из Третьего энергетического пакета. Тогда «Газпром» фактически получил возможность использовать OPAL на 90%, а в особых случаях и на все 100%.

Однако польская энергетическая компания PGNiG подала иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге. В нем указывалось, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского регулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.

И вот 10 сентября суд признал неправомерность решения о предоставлении «Газпрому» права полностью использовать мощности газопровода OPAL. Как говорится в решении суда, отменив ограничения для «Газпрома», Еврокомиссия не проверила, какие последствия это решение будет иметь для энергетической безопасности Польши. Министр энергетики Кшиштоф Тхужевский заявил, что суд «присоединился к аргументам» Варшавы.

Мощность «Северного потока» составляет 55 млрд. куб. м газа и теперь по нему можно будет прокачивать около 30. Что и говорить, существенно.

Решение суда в Люксембурге может негативно повлиять на будущее «Северного потока-2». В 2019 году в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве. Они распространяют действие Третьего энергетического пакета и на морские трубопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран. Так как «Северный поток-2» еще не построен и не началась его эксплуатация, то он подпадает под действие Газовой директивы. Согласно документу оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания, а 50% его мощности должно быть зарезервировано для других компаний.

Формально Германия может сделать исключение для OPAL и Eugal. Последний должен стать сухопутным продолжением «Северного потока-2». После решения ЕС по OPAL в Москве рассчитывали, что с Берлином так или иначе договорятся. Теперь после судебного решения сделать это будет гораздо труднее, если вообще возможно.

Пока же германское Федеральное агентство по сетям требует, чтобы «Газпром» выполнил решение суда в Люксембурге. Об этом сообщил глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фиете Вульф. По его словам, «никакие дальнейшие распределения мощностей с опорой на реализацию мирового соглашения», заключенного в 2016 году (разрешающего «Газпрому» использовать 90% OPAL. – авт.) с Федеральным агентством по сетям, «применительно к OPAL и прокачке газа на основе резервирования этих мощностей осуществляться не могут». Как отмечается в заявлении, «При необходимости Федеральное агентство по сетям в краткосрочной перспективе примет меры по надзору за исполнением вердикта суда в Люксембурге». Другими словами, «Северный поток» должен быть загружен только наполовину своей мощности. И немедленно.

По понятным причинам в Москве возмутились. Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный заявил, что «Моя оценка — решение Европейского суда, отменяющее решение Еврокомиссии о полном доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL, также, как и ранее принятые решения Стокгольмского арбитража по украинскому транзиту, выглядит ангажированным и политически мотивированным. Это — проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает».

Конечно, огорчает. Ведь исходя из решения суда, во-первых, не достигается цель полностью прекратить украинский транзит газа. Во-вторых, экономическая основа строительства потоков и так была сомнительной, теперь она вообще непонятна. Оба газопровода будут заполнены наполовину, так зачем на дно Балтийского моря уложили тысячи километров труб и затратили миллиарды рублей или евро.

На 19-20 сентября намечены трехсторонние переговоры Украина-Россия-ЕС по транзиту газа по украинской территории. Уже очевидно, что до конца текущего года не завершится строительство «Северного потока-2». Дания до сих пор не дала разрешения на его прокладку в своих территориальных водах и экономической зоне. Если выйти из нее, то трасса пересекает часть моря в совместном ведении Дании и Польши. Очевидно, что Варшава никаких разрешений не даст. Все это в совокупности означает, что украинский транзит остается на повестке дня. Так или иначе «Газпром» должен договориться с украинским «Нафтогазом» иначе ему угрожает срыв поставок и невыполнение обязательств. При этом Украина уже закачала в свои хранилища более 18 млрд. куб. м газа и до 1 января будущего года доведет запасы до 20 млрд. куб. м. Это позволит вообще обойтись без импорта газа в осенне-зимний период.

Решение суда усиливает позиции Киева на упомянутых переговорах и в Москве это понимают. Не случайно «Газпром» настаивает, чтобы вопрос транзита был увязан с покупкой Украиной газа по прямому контракту. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что хоть тема транзитного договора и важна, однако «первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту». От ответа на этот вопрос зависит, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

«Нафтогаз» настаивает, чтобы был заключен долгосрочный контракт на прокачку через украинскую газотранспортную систему (ГТС) не менее 60 млрд. куб. м газа. Со своей стороны, «Газпром» хочет заключить соглашение только на один-два года без обязательства продления. Также не оговариваются по московскому варианту объемы прокачки. Для большей привлекательности своих предложений Москва готова сделать скидку 25% к цене за поставляемый газ.

Однако в Киеве не ведутся на такие пряники, прекрасно зная, чем это может обернуться. Да и скидка не делает российский газ таким уж привлекательным. Сейчас средняя цена на газ в нидерландском хабе около $120 за тысячу куб. м. С учетом доставки получается примерно стоимость предлагаемая Москвой со скидкой. Так стоит ли поддаваться на уговоры.

«Газпром» получил очередной удар от европейцев и хранит молчание в ответ на просьбы дать комментарии. То ли готовятся к переговорам, то ли не знают чем ответить на газопроводный апперкот.